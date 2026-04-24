Un musée fantastique, Musée Émile Chénon, Châteaumeillant
Un musée fantastique, Musée Émile Chénon, Châteaumeillant samedi 23 mai 2026.
Un musée fantastique Samedi 23 mai, 18h00 Musée Émile Chénon Cher
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00
Le Musée Emile Chénon ouvrira gratuitement ses portes le samedi 23 mai de 18h à 21h.
18h: présentation par les élèves de 4ème du collège Axel Khan, du travail qu’ils ont réalisé durant l’année dans le cadre de « La classe, l’oeuvre ! » sur l’écriture fantastique. Découvrez la face cachée de nos oeuvres !
Musée Émile Chénon Rue de la Victoire, 18370 Châteaumeillant, France Châteaumeillant 18370 Cher Centre-Val de Loire 0248614924 https://musee-emile-chenon.fr Collection de 350 amphores italiques. Quatre bronzes exceptionnels et uniques découverts dans un puits gallo-romain dont un lion bondissant. Découvertes récentes faites sur le site de fouille. Châteaumeillant est à 1h de Bourges et Châteauroux, 1h45 de Clermont-Ferrand et à 3h de Paris Parking : Il est possible de garer sa voiture sur la place du Docteur Guyot, à 100 m du musée. Emplacement gratuit Transport en commun : – En Centre-Val de Loire : les cars Rémi desservent Châteaumeillant depuis Bourges et Saint-amand-montrond : https://www.remi-centrevaldeloire.fr/ Ligne F, Culan-La Châtre-Châteauroux, – Depuis Monluçon, la navette B12 dessert Châteaumeillant Train : Les gares les plus proches de Châteaumeillant : – Saint-Amand-Montron – Montluçon – Châteauroux
Le Musée Emile Chénon ouvrira gratuitement ses portes le samedi 23 mai de 18h à 21h.
©musée emile chénon
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