Un musée fantastique, Musée Émile Chénon, Châteaumeillant

Un musée fantastique Samedi 23 mai, 18h00 Musée Émile Chénon Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Le Musée Emile Chénon ouvrira gratuitement ses portes le samedi 23 mai de 18h à 21h.

18h: présentation par les élèves de 4ème du collège Axel Khan, du travail qu’ils ont réalisé durant l’année dans le cadre de « La classe, l’oeuvre ! » sur l’écriture fantastique. Découvrez la face cachée de nos oeuvres !

Musée Émile Chénon Rue de la Victoire, 18370 Châteaumeillant, France Châteaumeillant 18370 Cher Centre-Val de Loire 0248614924 https://musee-emile-chenon.fr Collection de 350 amphores italiques. Quatre bronzes exceptionnels et uniques découverts dans un puits gallo-romain dont un lion bondissant. Découvertes récentes faites sur le site de fouille. Châteaumeillant est à 1h de Bourges et Châteauroux, 1h45 de Clermont-Ferrand et à 3h de Paris Parking : Il est possible de garer sa voiture sur la place du Docteur Guyot, à 100 m du musée. Emplacement gratuit Transport en commun : – En Centre-Val de Loire : les cars Rémi desservent Châteaumeillant depuis Bourges et Saint-amand-montrond : https://www.remi-centrevaldeloire.fr/ Ligne F, Culan-La Châtre-Châteauroux, – Depuis Monluçon, la navette B12 dessert Châteaumeillant Train : Les gares les plus proches de Châteaumeillant : – Saint-Amand-Montron – Montluçon – Châteauroux

Le Musée Emile Chénon ouvrira gratuitement ses portes le samedi 23 mai de 18h à 21h.

©musée emile chénon