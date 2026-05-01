Châteaumeillant

Cinémobile à Châteaumeillant en mai

Châteaumeillant Cher

Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR

7.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-05-27 16:00:00

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-05-27

Le cinémobile fait étape à Châteaumeillant, et vous propose 3 films

16h Jumpers Découvrez la nouvelle production des Studios Disney/Pixar !

18h Plus fort que moi . un superbe biopic anglo-saxon autour d’un homme qui s’est battu pour faire reconnaître le syndrome Gilles de la Tourette.

20h30 Cocorico 2 , Les retrouvailles de Didier Bourdon et Christian Clavier dans la suite de la fameuse comédie ! 7.5 .

Châteaumeillant 18370 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 61 39 89

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English :

The Cinémobile makes a stop in Châteaumeillant, and offers 3 films

L’événement Cinémobile à Châteaumeillant en mai Châteaumeillant a été mis à jour le 2026-05-20 par OT CHATEAUMEILLANT