Cinémobile à Châteaumeillant en mai Châteaumeillant
Cinémobile à Châteaumeillant en mai Châteaumeillant mercredi 27 mai 2026.
Châteaumeillant
Cinémobile à Châteaumeillant en mai
Châteaumeillant Cher
Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR
7.5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-05-27 16:00:00
fin : 2026-05-27
Date(s) :
2026-05-27
Le cinémobile fait étape à Châteaumeillant, et vous propose 3 films
16h Jumpers Découvrez la nouvelle production des Studios Disney/Pixar !
18h Plus fort que moi . un superbe biopic anglo-saxon autour d’un homme qui s’est battu pour faire reconnaître le syndrome Gilles de la Tourette.
20h30 Cocorico 2 , Les retrouvailles de Didier Bourdon et Christian Clavier dans la suite de la fameuse comédie ! 7.5 .
Châteaumeillant 18370 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 61 39 89
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English :
The Cinémobile makes a stop in Châteaumeillant, and offers 3 films
L’événement Cinémobile à Châteaumeillant en mai Châteaumeillant a été mis à jour le 2026-05-20 par OT CHATEAUMEILLANT
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