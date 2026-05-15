Châteaumeillant

exposition Vivre en région Centre au temps des Romains

10 Rue de la Victoire Châteaumeillant Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-03 10:00:00

fin : 2026-06-27 17:00:00

Date(s) :

2026-06-03

Cette exposition vous propose de suivre le travail des archéologues et de découvrir l’organisation du territoire de notre région à l’époque antique, du 2e siècle avant notre ère au 4e siècle de notre ère. Elle aborde tous les aspects de la vie quotidienne des habitants de ces agglomérations économie, architecture, culture et religion. C’est une invitation à la découverte et au voyage dans une époque que les recherches actuelles font revivre avec de plus en plus de détails.

Exposition gratuite

Réalisée par Centre.Sciences CCSTI de la Région Centre-Val de Loire

Cette opération bénéficie du soutien du Conseil régional Centre-Val de Loire et est cofinancé par l’Union européenne. L’Europe s’engage en Centre-Val de Loire avec le Fonds Européen de Développement .

10 Rue de la Victoire Châteaumeillant 18370 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 61 49 24 musee@chateaumeillant.fr

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L’événement exposition Vivre en région Centre au temps des Romains Châteaumeillant a été mis à jour le 2026-05-15 par BERRY