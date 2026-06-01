Atelier : Precious Plastic, Château Éphémère, Carrières-sous-Poissy

Atelier : Precious Plastic Samedi 18 juillet, 15h00, 17h00 Château Éphémère Yvelines

Dès 7 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-18T15:00:00+02:00 – 2026-07-18T16:00:00+02:00

Fin : 2026-07-18T17:00:00+02:00 – 2026-07-18T18:00:00+02:00

A travers ce workshop, parents et enfants apprennent à transformer des déchets plastiques en objets uniques ! Entre broyage, fusion et moulage, venez découvrir tout le cycle de réutilisation du plastique, de sa forme originelle, à son état de paillette, jusqu’à la seconde vie que vous lui donnerez.

Dans un premier temps, les participants apprennent à reconnaître et trier les différents types de plastiques à travers des manipulations simples mais encore méconnues par beaucoup de monde. Une façon concrète de mieux saisir les enjeux du recyclage au quotidien.

Place ensuite à la transformation : à partir des déchets qu’ils auront apportés, les participants découvrent les étapes clés — broyage, fusion, moulage — pour donner naissance à un objet unique et coloré. Un moment de partage et d’expérimentation pour créer ensemble, tout en portant un nouveau regard sur nos déchets.

Château Éphémère 2 chemin des grandes terres 78955 Carrières sous Poissy Carrières-sous-Poissy 78955 Yvelines Île-de-France 01 39 79 29 93 http://www.chateauephemere.org Tiers lieu culturel & numérique

Transforme des déchets plastiques en déchets uniques !