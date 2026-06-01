Initiation au tataki zomé: un art ancestral japonais,, Château Éphémère, Carrières-sous-Poissy

Initiation au tataki zomé: un art ancestral japonais, Dimanche 5 juillet, 14h00 Château Éphémère Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-05T14:00:00+02:00 – 2026-07-05T16:00:00+02:00

Fin : 2026-07-05T14:00:00+02:00 – 2026-07-05T16:00:00+02:00

Issu d’une tradition japonaise ancienne, le tataki-zomé est une technique artistique basée sur un procédé très simple : on transfère les formes et les pigments de plantes fraîchement récoltées sur du tissu ou du papier en les martelant délicatement. Ce savoir-faire s’inscrit dans l’intitulé même de la pratique puisque « tataki » veut dire « frapper » et « zomé » signifie « teinture ». Les participants seront invités à teinter le tissu de leur choix, en famille, en récoltant divers végétaux depuis les jardins du château. Un moment idéal pour passer du temps en famille à l’extérieur, et de créer un objet délicat toustes ensemble.

A partir de 5 ans

Château Éphémère 2 chemin des grandes terres 78955 Carrières sous Poissy Carrières-sous-Poissy 78955 Yvelines Île-de-France 01 39 79 29 93 http://www.chateauephemere.org [{« type »: « link », « value »: « https://chateauephemere.org »}] Tiers lieu culturel & numérique

Découvrez la technique du tataki zomé !