Pique nique électronique XXL, Château Éphémère, Carrières-sous-Poissy

Pique nique électronique XXL Samedi 18 juillet, 13h00 Château Éphémère Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-18T13:00:00+02:00 – 2026-07-18T23:59:00+02:00

Fin : 2026-07-18T13:00:00+02:00 – 2026-07-18T23:59:00+02:00

On clôture l’Été au Château dans le parc et en musique avec des dj sets, des performances et installations ! En parallèles de cette programmation artistique, des ateliers pédagogiques viennent rythmer l’après-midi pour des temps ludiques et créatifs en famille.

Atelier 14h-16h : Initiation DJ, (Thomas Lucas)

Initiation DJ est un atelier pratique qui permet de découvrir les bases du mix et de s’initier à l’univers du DJing.

À travers une approche simple et progressive, les participant·e·s apprennent à manipuler du matériel de DJ, comprendre le rythme et enchaîner des morceaux. L’atelier met l’accent sur l’écoute, la pratique et le plaisir de jouer de la musique. Accessible à tous les publics, il propose une première immersion dans la culture DJ et les techniques de mix.

A partir de 6 ans

Atelier Precious Plastic,

: donner une seconde vie à vos déchets plastiques, première partie à 15h et 16h, deuxième partie à 17h et 18h (Ecstatic Playground)

A travers ce workshop, parents et enfants apprennent à transformer des déchets plastiques en objets uniques ! Entre broyage, fusion et moulage, venez découvrir tout le cycle de réutilisation du plastique, de sa forme originelle, à son état de paillette, jusqu’à la seconde vie que vous lui donnerez.

Dans un premier temps, les participants apprennent à reconnaître et trier les différents types de plastiques à travers des manipulations simples mais encore méconnues par beaucoup de monde. Une façon concrète de mieux saisir les enjeux du recyclage au quotidien.

Place ensuite à la transformation : à partir des déchets qu’ils auront apportés, les participants découvrent les étapes clés — broyage, fusion, moulage — pour donner naissance à un objet unique et coloré. Un moment de partage et d’expérimentation pour créer ensemble, tout en portant un nouveau regard sur nos déchets.

A partir de 7 ans

Performances artistiques entre 14h et 00h (liens sur le nom des artistes pour les découvrir)

Installation/performance fixe : Stellar Drift : plusieurs sessions de 30 minutes (Grand Studio)

Djs set + live machines + performances :

Dj Start Up live au milieu du public

Céline B (ambient)

Louise Petrouchka (global groove)

Fenouil2000 (house, électro)

Show Final : Baby Shower (House of Hermes)

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Infos pratiques :

Ateliers et temps fort gratuits – sur inscription

Nombre de places limité

Château Ephémère – 2 chemin des grandes terres 78955 Carrières-sous-Poissy

Infos & inscription : www.chateauephemere.org

Château Éphémère 2 chemin des grandes terres 78955 Carrières sous Poissy Carrières-sous-Poissy 78955 Yvelines Île-de-France 01 39 79 29 93 http://www.chateauephemere.org [{« type »: « link », « value »: « https://chateauephemere.org »}] [{« link »: « http://www.chateauephemere.org »}] Tiers lieu culturel & numérique

Une journée festive dans le parc du Château !

Meïssane Khalil