Atelier Préparer sa sortie avec les applications Iphigénie & Whympr Maison de la Montagne Argelès-Gazost

Informations pratiques

Argelès-Gazost

Atelier Préparer sa sortie avec les applications Iphigénie & Whympr

Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 18:30:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Comment choisir un itinéraire adapté à son niveau ? Où trouver des informations fiables sur les conditions ? Comment consulter une carte hors ligne ou suivre sa progression sur le terrain ?

À travers cet atelier pratique, découvrez deux applications devenues incontournables pour préparer vos sorties en montagne Iphigénie et Whympr. Cartographie IGN, création d’itinéraires, téléchargement de cartes hors connexion, suivi GPS, informations sur les conditions et partage de sorties apprenez à utiliser ces outils pour gagner en autonomie et partir en montagne mieux préparé.

Un atelier accessible à tous, que vous soyez randonneur débutant ou pratiquant régulier souhaitant améliorer sa préparation et sa sécurité en montagne.

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Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 75 97 75 18 contact@maisondelamontagne.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

How do you choose a route that suits your skill level? Where can you find reliable information about conditions? How can you view a map offline or track your progress in the field?

In this hands-on workshop, discover two apps that have become essential for planning your mountain outings: Iphigénie and Whympr. IGN maps, route planning, downloading maps for offline use, GPS tracking, information on trail conditions, and sharing your outings: learn how to use these tools to become more self-reliant and head into the mountains better prepared.

A workshop open to everyone, whether you’re a beginner hiker or a regular hiker looking to improve your preparation and safety in the mountains.

L’événement Atelier Préparer sa sortie avec les applications Iphigénie & Whympr Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-08-13 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65