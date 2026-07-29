Atelier Préparer son projet de vendeur ambulant Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Charente Maritime La Rochelle

jeudi 24 septembre 2026 · Chambre de Métiers et de l'Artisanat de la Charente Maritime · La Rochelle

Informations pratiques

La Rochelle

Atelier Préparer son projet de vendeur ambulant

Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Charente Maritime 107 avenue Michel Crépeau La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-24 14:30:00

fin : 2026-09-24 17:30:00

Date(s) :

2026-09-24

Conseils pratiques sur le métier, aspects règlementaires, formalités, aides autant d’informations indispensables pour bien démarrer en vendeur ambulant !

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Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Charente Maritime 107 avenue Michel Crépeau La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 75 28 34 contact@lafabricotheque.com

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English :

Practical advice on the trade, regulatory aspects, paperwork, and financial assistance: all the essential information you need to get off to a good start as a street vendor!

L’événement Atelier Préparer son projet de vendeur ambulant La Rochelle a été mis à jour le 2026-07-24 par Communauté d’Agglomération de La Rochelle