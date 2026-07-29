Atelier Préparer son projet de vendeur ambulant Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Charente Maritime La Rochelle
jeudi 24 septembre 2026 · Chambre de Métiers et de l'Artisanat de la Charente Maritime · La Rochelle
Informations pratiques
La Rochelle
Atelier Préparer son projet de vendeur ambulant
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Charente Maritime 107 avenue Michel Crépeau La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 14:30:00
fin : 2026-09-24 17:30:00
Date(s) :
2026-09-24
Conseils pratiques sur le métier, aspects règlementaires, formalités, aides autant d’informations indispensables pour bien démarrer en vendeur ambulant !
.
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Charente Maritime 107 avenue Michel Crépeau La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 75 28 34 contact@lafabricotheque.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Practical advice on the trade, regulatory aspects, paperwork, and financial assistance: all the essential information you need to get off to a good start as a street vendor!
L’événement Atelier Préparer son projet de vendeur ambulant La Rochelle a été mis à jour le 2026-07-24 par Communauté d’Agglomération de La Rochelle
À voir aussi à La Rochelle (Charente-Maritime)
- Concert Bloomoon du Gaée Dj Set by Nina Ly, Sunset, Cocktails & Tapas Quai Louis Prunier La Rochelle 29 juillet 2026
- Animation DJ SET House Groovy et Pole Danse Port de Pêche de Chef de Baie, Quai du Midi La Rochelle 29 juillet 2026
- Concert Acad’ÔChœur Réenchanter le monde Temple protestant La Rochelle 30 juillet 2026
- Atelier À vos aiguilles Broderie numérique Comm’on lab La Rochelle 31 juillet 2026
- Concert Quatuor Hermione Église Saint-Sauveur La Rochelle 31 juillet 2026