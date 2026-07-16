Atelier pressage de pommes, Domaine de Méréville, Le Mérévillois

Informations pratiques

Atelier pressage de pommes Dimanche 20 septembre, 11h00 Domaine de Méréville Essonne

Animation sous réserve de la production du verger

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Au cœur du verger, venez observer les différentes étapes nécessaires pour transformer la pomme en jus. Prêtez main forte pour actionner le pressoir manuel, et goûtez au fruit de votre travail : un délicieux jus de pommes bio, d’un mélange de calvilles rouges, pommes cloches, rambours d’hiver, reines des reinettes, reinettes Baumann, reinettes grises Canada, transparentes blanche…

Animation sous réserve de la production du verger

Domaine de Méréville 8 rue Voltaire, 91660 Le Mérévillois, France Le Mérévillois 91660 Méréville Essonne Île-de-France 0161957276 http://www.essonne.fr A partir d’une construction préexistante du XVIe siècle, le marquis de Laborde aménagea le domaine de Méréville de 1784 à 1794 avec le concours des plus grands artistes de l’époque : Bélanger, Hubert Robert, Augustin Pajou, Jospeh Vernet, Greuze… pour en faire le plus beau parc à l’anglaise d’Europe continentale. La colonne Trajane a été édifiée pendant le quatrième quart du XVIIIe siècle par J. André. Les fabriques ont été très restaurées. Certaines fabriques ont été transférées dans le parc du château de Jeurre à Morigny-Champigny (Essonne). A l’intérieur du château, l’essentiel des aménagements subsiste, ainsi qu’une partie des décors : marbre jaune, glaces, lambris d’acajou, cheminées… N20 sortie Méréville

Atelier pressage de pommes

Cyriane Oget