Atelier Prévention risques de morsures Marianimaux – Locoal-Mendon
mardi 28 juillet 2026 · Marianimaux - · Locoal-Mendon
Informations pratiques
Locoal-Mendon
Atelier Prévention risques de morsures
Marianimaux – 13 route d’Erdeven Locoal-Mendon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 10:00:00
fin : 2026-07-28 11:00:00
Date(s) :
2026-07-28 2026-08-07 2026-08-11 2026-08-14
Séance éducative pour les enfants à partir de 4 ans par des mises en situation avec des peluches et un vrai chien.
Avec pour principaux objectifs
– aborder un chien en toute sécurité
– se protéger d’un chien agressif
– se comporter avec un chien au quotidien .
Marianimaux – 13 route d’Erdeven Locoal-Mendon 56550 Morbihan Bretagne +33 7 71 64 42 20
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Atelier Prévention risques de morsures Locoal-Mendon a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
À voir aussi à Locoal-Mendon (Morbihan)
- Concert Kaz Hawkins Hope Experiment Salle Emeraude – Locoal-Mendon 7 août 2026
- Apéri-contes Les Demoiselles de la nuit Place de l’Eglise Locoal-Mendon 12 août 2026
- Festival de la Ria Musique de chambre Locoal-Mendon 13 août 2026
- Festival de la Ria Concertos n°5 de Mozart et Beethoven Locoal-Mendon 14 août 2026
- Festival de la Ria Académie de musique baroque Locoal-Mendon 14 août 2026