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AGENDA · Locoal-Mendon

Atelier Prévention risques de morsures Marianimaux – Locoal-Mendon

mardi 28 juillet 2026 · Marianimaux - · Locoal-Mendon

Informations pratiques

Début
mardi 28 juillet 2026
Fin
mardi 28 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Marianimaux -
Adresse
13 route d'Erdeven
Ville
56550 Locoal-Mendon
Département
Morbihan
Tarif

Locoal-Mendon

Atelier Prévention risques de morsures

Marianimaux – 13 route d’Erdeven Locoal-Mendon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 10:00:00
fin : 2026-07-28 11:00:00

Date(s) :
2026-07-28 2026-08-07 2026-08-11 2026-08-14

Séance éducative pour les enfants à partir de 4 ans par des mises en situation avec des peluches et un vrai chien.

Avec pour principaux objectifs
– aborder un chien en toute sécurité
– se protéger d’un chien agressif
– se comporter avec un chien au quotidien   .

Marianimaux – 13 route d’Erdeven Locoal-Mendon 56550 Morbihan Bretagne +33 7 71 64 42 20 

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English :

L’événement Atelier Prévention risques de morsures Locoal-Mendon a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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