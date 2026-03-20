Atelier | Question de mémoire Salle Jean Jaurès Langeac

Langeac

Atelier | Question de mémoire

Salle Jean Jaurès Mairie de Langeac Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-11-21 09:30:00

fin : 2026-03-20 11:30:00

Date(s) :

2026-11-21

Le CCAS présente Question de mémoire , des ateliers autour de la mémoire pour débutants tous les 1er et 3ème vendredis du mois.

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Salle Jean Jaurès Mairie de Langeac Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 71 10

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English :

The CCAS presents Question de mémoire , memory workshops for beginners every 1st and 3rd Friday of the month.

L’événement Atelier | Question de mémoire Langeac a été mis à jour le 2025-09-23 par Communauté de communes des rives Haut-Allier