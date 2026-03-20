Atelier | Question de mémoire Salle Jean Jaurès Langeac
Atelier | Question de mémoire Salle Jean Jaurès Langeac samedi 21 novembre 2026.
Langeac
Atelier | Question de mémoire
Salle Jean Jaurès Mairie de Langeac Langeac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-11-21 09:30:00
fin : 2026-03-20 11:30:00
Date(s) :
2026-11-21
Le CCAS présente Question de mémoire , des ateliers autour de la mémoire pour débutants tous les 1er et 3ème vendredis du mois.
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Salle Jean Jaurès Mairie de Langeac Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 71 10
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English :
The CCAS presents Question de mémoire , memory workshops for beginners every 1st and 3rd Friday of the month.
L’événement Atelier | Question de mémoire Langeac a été mis à jour le 2025-09-23 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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