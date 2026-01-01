Atelier : Raconte moi la pellicule Fondation Jérôme Seydoux-Pathé Paris

Pour que les images puissent s’animer sur un écran, cette bande souple et transparente suivait un parcours bien précis, de sa fabrication à son chargement dans les projecteurs. Bientôt, la pellicule aura totalement disparu des cabines de projection. Garder en mémoire son histoire facilite la compréhension des origines du cinéma.

L’atelier propose aux enfants la découverte de la matière « pellicule ». Après un peu d’histoire, ils joueront les cinéastes en herbe en manipulant des caméras et projecteurs Pathé-Baby, dont la simplicité a fait rentrer le cinéma dans les salons au début du XXème siècle, bien avant la télévision. L’atelier se termine par une courte projection de films muets en ciné-concert.



Toutes les séances sont accompagnées par les pianistes issus de la classe d’improvisation de Jean-François Zygel (Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris).

A partir de 8 ans – Durée : 1h30/1h45

Réservation à l’adresse contact@fondationpathe.com, via le formulaire en ligne ou sur la billetterie en ligne.



Les ateliers sont pensés pour être fait en famille. Les parents accompagnent et participent aux ateliers.

Lors de l’achat des billets il faut prendre un billet pour chacun des membres du groupe.

Les dates :

– samedi 3 janvier à 10h30

– samedi 7 février à 10h30

– samedi 11 avril à 10h30

Le passage au tout numérique dans le domaine des techniques cinématographiques ne doit pas faire oublier que le cinéma est né d’un support argentique emprunté à la photographie : la pellicule.﻿

Du jeudi 01 janvier 2026 au samedi 11 juillet 2026 :

payant

Tarif unique : 8 €

Forfait Famille (4 places, maximum 2 adultes) : 28 €

Forfait Famille Plus (5 places, maximum 2 adultes) : 32 €

Entrée supplémentaire au delà de 5 places : 4 €

Sur réservation uniquement, achat en ligne ou sur place.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-01T01:00:00+01:00

fin : 2026-07-12T01:59:59+02:00

Date(s) :

Fondation Jérôme Seydoux-Pathé 73 avenue des Gobelins 75013 Paris

https://www.fondation-jeromeseydoux-pathe.com/event/1 +33183791896 contact@fondationpathe.com https://www.facebook.com/fondationjeromeseydouxpathe/ https://www.facebook.com/fondationjeromeseydouxpathe/



Afficher la carte du lieu Fondation Jérôme Seydoux-Pathé et trouvez le meilleur itinéraire

