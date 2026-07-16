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Atelier Rad Jewerly : démonstration de transformation de bijoux, Atelier Rad Jewerly, Saint-Germain-en-Laye

samedi 19 septembre 2026 · Atelier Rad Jewerly · Saint-Germain-en-Laye

Atelier Rad Jewerly : démonstration de transformation de bijoux, Atelier Rad Jewerly, Saint-Germain-en-Laye

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Atelier Rad Jewerly
Adresse
4 rue Saint-Jacques 78100 Saint-Germain-en-Laye
Ville
78100 Saint-Germain-en-Laye
Département
Yvelines

Atelier Rad Jewerly : démonstration de transformation de bijoux 19 et 20 septembre Atelier Rad Jewerly Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:30:00+02:00

Les bijoux sont très souvent empreints de souvenirs et d’émotions. Beaucoup d’entre nous avons hérité de la bague de notre grand-mère, du pendentif de notre tante ou encore de la chevalière de notre arrière-grand père. Tous ces bijoux sont des cadeaux et des souvenirs précieux dont on ne veut pas se départir. Malheureusement, il arrive qu’ils ne soient plus au goût du jour et atterrissent dans le fond du coffre à bijoux… Alors pourquoi ne pas leur redonner un nouveau souffle et les porter avec amour en l’honneur de ceux qui nous les ont offerts ?

Atelier Rad Jewerly 4 rue Saint-Jacques 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Yvelines Île-de-France
Atelier « Démonstration de transformation de bijoux »

© Rad Jewerly

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