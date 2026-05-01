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Atelier réalité virtuelle (dès 10 ans) BFM Aurence Limoges

Atelier réalité virtuelle (dès 10 ans) BFM Aurence Limoges

Atelier réalité virtuelle (dès 10 ans) BFM Aurence Limoges mercredi 20 mai 2026.

Lieu : BFM Aurence

Adresse : 29 Rue Marcel Vardelle

Ville : 87100 Limoges

Département : Haute-Vienne

Début : mercredi 20 mai 2026

Fin : mercredi 20 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Limoges

Atelier réalité virtuelle (dès 10 ans)

BFM Aurence 29 Rue Marcel Vardelle Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 14:00:00
fin : 2026-05-20 18:00:00

Date(s) :
2026-05-20

Un atelier tout public ,à partir de 10 ans, est organisé pour découvrir la réalité virtuelle avec le casque PlayStation VR.

Inscriptions auprès de la bibliothèque.   .

BFM Aurence 29 Rue Marcel Vardelle Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 05 02 85 

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English : Atelier réalité virtuelle (dès 10 ans)

L’événement Atelier réalité virtuelle (dès 10 ans) Limoges a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Limoges Métropole

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