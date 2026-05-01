Atelier réalité virtuelle (dès 10 ans) BFM Aurence Limoges

Limoges

Atelier réalité virtuelle (dès 10 ans)

BFM Aurence 29 Rue Marcel Vardelle Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 14:00:00

fin : 2026-05-20 18:00:00

Date(s) :

2026-05-20

Un atelier tout public ,à partir de 10 ans, est organisé pour découvrir la réalité virtuelle avec le casque PlayStation VR.

Inscriptions auprès de la bibliothèque. .

BFM Aurence 29 Rue Marcel Vardelle Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 05 02 85

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English : Atelier réalité virtuelle (dès 10 ans)

L’événement Atelier réalité virtuelle (dès 10 ans) Limoges a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Limoges Métropole