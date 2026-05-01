Atelier réalité virtuelle (dès 10 ans) BFM Aurence Limoges
Atelier réalité virtuelle (dès 10 ans) BFM Aurence Limoges mercredi 20 mai 2026.
Limoges
Atelier réalité virtuelle (dès 10 ans)
BFM Aurence 29 Rue Marcel Vardelle Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 14:00:00
fin : 2026-05-20 18:00:00
Date(s) :
2026-05-20
Un atelier tout public ,à partir de 10 ans, est organisé pour découvrir la réalité virtuelle avec le casque PlayStation VR.
Inscriptions auprès de la bibliothèque. .
BFM Aurence 29 Rue Marcel Vardelle Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 05 02 85
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English : Atelier réalité virtuelle (dès 10 ans)
L’événement Atelier réalité virtuelle (dès 10 ans) Limoges a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Limoges Métropole
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