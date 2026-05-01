Limoges

Jour de l’orgue au cœur de la basilique Saint-Michel-des-Lions

Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 10:30:00

fin : 2026-05-09 11:30:00

Date(s) :

2026-05-09

Entre architecture et musique, l’orgue de la basilique Saint-Michel-des-Lions se dévoile. Accompagnés d’organistes et d’un guide-conférencier, explorez l’histoire de l’édifice et profitez d’une découverte privilégiée de cet instrument remarquable. Visite guidée de 1 heure sur inscription obligatoire par téléphone au 05 55 45 85 26. .

Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 85 26

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English :

L’événement Jour de l’orgue au cœur de la basilique Saint-Michel-des-Lions Limoges a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Limoges Métropole