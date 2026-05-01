Jour de l’orgue au cœur de la basilique Saint-Michel-des-Lions Limoges
Jour de l’orgue au cœur de la basilique Saint-Michel-des-Lions Limoges samedi 9 mai 2026.
Limoges
Jour de l’orgue au cœur de la basilique Saint-Michel-des-Lions
Limoges Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 10:30:00
fin : 2026-05-09 11:30:00
Date(s) :
2026-05-09
Entre architecture et musique, l’orgue de la basilique Saint-Michel-des-Lions se dévoile. Accompagnés d’organistes et d’un guide-conférencier, explorez l’histoire de l’édifice et profitez d’une découverte privilégiée de cet instrument remarquable. Visite guidée de 1 heure sur inscription obligatoire par téléphone au 05 55 45 85 26. .
Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 85 26
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English :
L’événement Jour de l’orgue au cœur de la basilique Saint-Michel-des-Lions Limoges a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Limoges Métropole
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