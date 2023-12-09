Atelier récup’ créative, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris

Atelier récup’ créative 9 et 10 décembre 2023 Cité des sciences et de l’Industrie Paris

Groupes information et réservation : 01 40 05 12 12 de 9h30 à 17h30, du lundi au vendredi ou resagroupescite@universcience.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-12-09T10:00:00+01:00 – 2023-12-09T10:30:00+01:00

Fin : 2023-12-10T18:00:00+01:00 – 2023-12-10T18:30:00+01:00

Boîte à secret en goulot et bouchons de bouteille plastique, yoyo en capsule métallique, origami en tickets de transport, porte-monnaie en brique alimentaire….

Proposé par LaBeL RéCuP’

Cité des sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

Changez de regard sur le déchet ! Les récup’ ateliers vous sensibilisent au tri, à la réutilisation et au recyclage des déchets, en développant son ingéniosité et sa créativité. enfants fête