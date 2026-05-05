Atelier Reliques du quotidien par l’Atelier MoOn, Gare Saint Sauveur, Lille

Atelier Reliques du quotidien par l’Atelier MoOn Samedi 20 juin, 14h30, 16h00 Gare Saint Sauveur Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T14:30:00+02:00 – 2026-06-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-20T16:00:00+02:00 – 2026-06-20T17:30:00+02:00

Et si nous devions traverser une frontière invisible ? Cet atelier invite à imaginer ce que l’on emporterait de plus précieux. Accompagné de l’artiste Charline Lapierre de L’Atelier MoOn, à partir de boîtes d’allumettes, vous construirez une installation de bagages miniatures, y intégrant dessins et collages représentant vos objets fétiches.

INFOS :

[ESPACE ATELIERS – HALLE B]

2 séances : à 14h30 et à 16h – En accès libre dans la limite des places disponibles. Inscription sur place le jour même.

Tout public à partir de 8 ans. Tout enfant doit obligatoirement être accompagné d’un adulte.

Plus d’infos sur l’atelier Moon

Gare Saint Sauveur 17 bd Jean Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/garesaintsauveur;https://www.instagram.com/lagaresaintsauveur/ [{« link »: « https://www.lateliermoon.com/ »}] Ouverte en mars 2009 à l’occasion d’Europe XXL, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour vous proposer tout au long de l’année événements culturels et espaces de loisirs.

Atelier Reliques du quotidien : Le bagage imaginaire par Charline Lapierre – l’Atelier MoOn