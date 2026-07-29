Atelier-Rencontre Croisement(s) Piscine à vague avec Geoffrey Rouge-Carrassat Théâtre de la Manufacture Plateau Grande Salle Nancy
jeudi 21 janvier 2027 · Théâtre de la Manufacture Plateau Grande Salle · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Atelier-Rencontre Croisement(s) Piscine à vague avec Geoffrey Rouge-Carrassat
Théâtre de la Manufacture Plateau Grande Salle 10 rue Baron Louis Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2027-01-21 19:00:00
fin : 2027-01-21 20:00:00
Date(s) :
2027-01-21
Temps de rencontre et d’échange avec l’auteur, comédien et metteur en scène Geoffrey Rouge-Carrassat à l’occasion d’une résidence de création de son futur spectacle Piscine à vague (titre provisoire).
Temps de circulation des regards et des pensées découvrez le travail de Geoffrey Rouge-Carrassat, artiste associé accueilli en résidence pour la création de Piscine à vagues (titre provisoire).
Geoffrey Rouge-Carrassat est artiste associé du Théâtre de la Manufacture CDN Nancy Lorraine depuis janvier 2025 et pour une durée de trois ans.
Réservation en ligne.Adultes
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Théâtre de la Manufacture Plateau Grande Salle 10 rue Baron Louis Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 37 42 42
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English :
An opportunity to meet and interact with author, actor, and director Geoffrey Rouge-Carrassat during a creative residency for his upcoming show *Piscine à vague* (working title).
A time to exchange perspectives and ideas: discover the work of Geoffrey Rouge-Carrassat, an associate artist in residence for the creation of *Piscine à vagues* (working title).
Geoffrey Rouge-Carrassat has been an associate artist at the Théâtre de la Manufacture CDN Nancy Lorraine since January 2025 for a three-year term.
Online reservations.
L’événement Atelier-Rencontre Croisement(s) Piscine à vague avec Geoffrey Rouge-Carrassat Nancy a été mis à jour le 2026-07-23 par DESTINATION NANCY
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