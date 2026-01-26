ATELIER REPAIR CAFE TEXTILE Mayenne

ATELIER REPAIR CAFE TEXTILE

396 Rue Volney Mayenne Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

RDV le 30 mai, 10h30, à la Médiathèque de Mayenne pour un atelier.

Au Repair Café Textile, les bénévoles des Canettes sont là pour échanger, vous apprendre les meilleures astuces et vous donner des idées pour réparer vos vêtements. .

396 Rue Volney Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire

English :

Meet us on May 30, 10:30 am, at the Médiathèque de Mayenne for a workshop.

