Atelier Repar et Moi, La PIAC, Carvin

Informations pratiques

Atelier Repar et Moi Jeudi 24 septembre, 08h30 La PIAC Pas-de-Calais

Sur inscription, gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-24T08:30:00+02:00 – 2026-09-24T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-24T08:30:00+02:00 – 2026-09-24T11:30:00+02:00

Développez vos compétences en réparation !

Pour cet atelier, nous nous déplaçons dans les locaux d’ENVIE NORD à Hénin Beaumont. Le transport est pris en charge.

Les ateliers Répar et Moi sont gratuits. Vous obtenez des conseils de la part de professionnels pour réparer entretenir et prolonger la durée de vie de vos d’électroménager.

Autour d’un café, on partage des astuces simples pour réparer, entretenir et mieux utiliser ses appareils au quotidien. Une occasion idéale d’apprendre en s’amusant avec des objets prêts à resservir pour longtemps.

Cette initiative a pour objectif de sensibiliser chacun aux enjeux de la réduction des déchets et de promouvoir des modes de consommation et de production plus responsables et durables.

La PIAC 24, rue des Lilas, 62220 Carvin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « cesec@carvin.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 21 74 74 35 »}]

Apprenez à diagnostiquer la panne et à réparer votre électroménager !

Envie Nord