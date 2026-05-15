Atelier réparation vélo Bike’s Repair workshop Ressourcerie la Dynamo Chambon-sur-Voueize

Chambon-sur-Voueize

Atelier réparation vélo Bike’s Repair workshop

Ressourcerie la Dynamo 1 ZA des granges Chambon-sur-Voueize Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-13 13:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Un atelier pour apprendre à réparer soi-même avec l’aide de Jérôme de Saxo-Vélo & co. Jauge 4 personnes max.

You need to repair your bike, Jérôme (Saxo-Vélo & co) will help you to diagnos and repair. Maximum of 4 participants. .

Ressourcerie la Dynamo 1 ZA des granges Chambon-sur-Voueize 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 65 00 47 lesateliers.ladynamo@gmail.com

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English : Atelier réparation vélo Bike’s Repair workshop

L’événement Atelier réparation vélo Bike’s Repair workshop Chambon-sur-Voueize a été mis à jour le 2026-05-15 par Creuse Confluence Tourisme