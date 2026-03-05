Atelier résine 30 rue du val de Mayenne Laval
Atelier résine 30 rue du val de Mayenne Laval lundi 13 avril 2026.
Atelier résine
30 rue du val de Mayenne 30 Rue du Val de Mayenne Laval Mayenne
Tarif : 25 – 25 – EUR
Début : 2026-04-13 14:30:00
fin : 2026-04-18 17:30:00
2026-04-13 2026-04-20
Créez vos bijoux ou objets de décoration en résine !
Créez vos boucles d’oreilles, portes-clés, boîte à bijoux, plateaux, de toutes les couleurs et paillettes en fête ! Repartez avec votre objet!
Initiation dès 7 ans accompagné, une salle d’attente pour enfants à votre disposition. .
+33 7 69 24 05 84 irenearianna70@gmail.com
English :
Create your own jewelry or decorative objects in resin!
