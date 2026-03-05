Atelier résine 30 rue du val de Mayenne Laval

Atelier résine

30 rue du val de Mayenne 30 Rue du Val de Mayenne Laval Mayenne

Tarif : 25 – 25 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13 14:30:00

fin : 2026-04-18 17:30:00

Date(s) :

2026-04-13 2026-04-20

Créez vos bijoux ou objets de décoration en résine !

Créez vos boucles d’oreilles, portes-clés, boîte à bijoux, plateaux, de toutes les couleurs et paillettes en fête ! Repartez avec votre objet!

Initiation dès 7 ans accompagné, une salle d’attente pour enfants à votre disposition. .

+33 7 69 24 05 84 irenearianna70@gmail.com

English :

Create your own jewelry or decorative objects in resin!

