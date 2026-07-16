ATELIER RETRAITE, Besançon – BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE, Besançon

Informations pratiques

ATELIER RETRAITE Vendredi 16 octobre, 09h30 Besançon – BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE Doubs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-16T09:30:00+02:00 – 2026-10-16T11:00:00+02:00

Fin : 2026-10-16T09:30:00+02:00 – 2026-10-16T11:00:00+02:00

Vous avez 59 ans et plus et souhaitez y voir clair sur votre future retraite. Venez comprendre vos droits et les bonnes démarches à effectuer en fonction de votre situation ! L’atelier Emploi Retraite est animé par des experts de l’assurance retraite et de l’emploi. Il aborde des points essentiels notamment : Quelles sont les modalités de départ et de calcul des montants de ma retraite ? Ai-je suffisamment cotisé pour avoir droit à une retraite à taux plein ? etc.. Cet atelier est spécialement c

Besançon – BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 25000 Besançon Besançon 25000 Observatoire Doubs Bourgogne – Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/571923 »}]

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