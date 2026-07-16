ATELIER RETRAITE, Besançon – BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE, Besançon
vendredi 16 octobre 2026 · Besançon - BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE · Besançon
Informations pratiques
ATELIER RETRAITE Vendredi 16 octobre, 09h30 Besançon – BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE Doubs
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-16T09:30:00+02:00 – 2026-10-16T11:00:00+02:00
Fin : 2026-10-16T09:30:00+02:00 – 2026-10-16T11:00:00+02:00
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