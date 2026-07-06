Atelier Réveil du blob Le Dôme Caen

Informations pratiques

Caen

Atelier Réveil du blob

Le Dôme 3 Esp. Stéphane Hessel Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 14:00:00

fin : 2026-10-24 16:00:00

Date(s) :

2026-10-24

Après des vacances bien méritées, il est temps de réveiller le Blob ! Venez découvrir cet OVNI de la biologie et le sortir de sa période de sommeil.

Après des vacances bien méritées, il est temps de réveiller le Blob ! Venez découvrir cet OVNI de la biologie et le sortir de sa période de sommeil.

Après avoir été dans l’espace avec Thomas Pesquet, le Blob a posé ses valises en février 2022 au Dôme dans le cadre de l’opération “Derrière le blob, la recherche”, une expérience participative inédite lancée par le CNRS et pilotée par Audrey Dussutour, Blobologue en cheffe.

Après avoir fait de nombreuses expériences gustatives, s’être échappé d’un labyrinthe et pris un bain de soleil sur sa chaise longue imprimée en 3D, le Blob est tombé dans un profond sommeil au début de l’été. L’heure de la rentrée a maintenant sonné il est temps pour lui de reprendre du service pour une nouvelle saison pleine d’aventures !

Nous vous invitons à devenir la princesse ou le prince charmant qui réveillera la nouvelle promotion des Blobs ! Rassurez-vous, il ne sera pas nécessaire de leur faire des bisous… à moins que ! .

Le Dôme 3 Esp. Stéphane Hessel Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 06 60 50 programmation@ledome.info

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English : Atelier Réveil du blob

After a well-deserved holiday, it’s time to wake the Blob up! Come and discover this biological oddity and rouse it from its slumber.

L’événement Atelier Réveil du blob Caen a été mis à jour le 2026-07-06 par Calvados Attractivité