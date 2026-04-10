Atelier sandwich mécanique Agence Vélibleu Châtellerault

Châtellerault

Atelier sandwich mécanique

Agence Vélibleu 2 Boulevard Sadi Carnot Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-04 12:15:00

fin : 2026-05-18 13:15:00

Date(s) :

2026-05-04 2026-05-18

Dans le cadre de Mai à vélo, Apprenez à remettre en état votre vélo avec un mécanicien réparateur vélo de Vélibleu et à réaliser les gestes essentiels pour lui refaire une beauté.

6 personnes max

Prévoir votre sandwich .

Agence Vélibleu 2 Boulevard Sadi Carnot Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 23 64 99 maiavelo@grand-chartellerault.fr

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English : Atelier sandwich mécanique

L’événement Atelier sandwich mécanique Châtellerault a été mis à jour le 2026-04-10 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne