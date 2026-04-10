Atelier sandwich mécanique Agence Vélibleu Châtellerault
Atelier sandwich mécanique Agence Vélibleu Châtellerault lundi 4 mai 2026.
Châtellerault
Atelier sandwich mécanique
Agence Vélibleu 2 Boulevard Sadi Carnot Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-04 12:15:00
fin : 2026-05-18 13:15:00
Date(s) :
2026-05-04 2026-05-18
Dans le cadre de Mai à vélo, Apprenez à remettre en état votre vélo avec un mécanicien réparateur vélo de Vélibleu et à réaliser les gestes essentiels pour lui refaire une beauté.
6 personnes max
Prévoir votre sandwich .
Agence Vélibleu 2 Boulevard Sadi Carnot Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 23 64 99 maiavelo@grand-chartellerault.fr
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English : Atelier sandwich mécanique
L’événement Atelier sandwich mécanique Châtellerault a été mis à jour le 2026-04-10 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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