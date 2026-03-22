Atelier sashiko #1 Bibliothèque Marguerite Audoux Paris

Pour les petites mains à partir de 7 ans, un atelier animé par la brodeuse Adeline Rofort.

Adepte d’une broderie joyeuse, créative et accessible à tous, Adeline exerce son métier dans les Hauts-de-France.

Elle conçoit et anime des ateliers sur-mesure et s’attache à transmettre le goût du geste, à encourager la créativité en s’amusant, à tisser du lien en brodant.

Pour cet atelier, chaque enfant choisira un animal à broder (modèles fournis) et apprendra à le faire apparaître petit à petit avec des points de sashiko, une broderie japonaise aux motifs simples et graphiques.

Le point de sashiko est historiquement utilisé pour réparer et renforcer les vêtements de façon esthétique et à l’issue de l’atelier, les enfants pourrons fixer leur animal sur un vêtement qu’ils auront apporté.

Pour les enfants de 7 à 10 ans.

Inscription obligatoire auprès des bibliothécaires à partir du 12 mai 2026.

Une initiation à la broderie traditionnelle japonaise

Le samedi 13 juin 2026

de 11h00 à 12h25

gratuit Public enfants. A partir de 7 ans. Jusqu’à 10 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-13T14:00:00+02:00

fin : 2026-06-13T15:25:00+02:00

Date(s) : 2026-06-13T11:00:00+02:00_2026-06-13T12:25:00+02:00

Bibliothèque Marguerite Audoux 10 rue Portefoin 75003 Paris

+33144785520 bibliotheque.marguerite-audoux@paris.fr https://www.facebook.com/marguerite.audoux https://www.facebook.com/marguerite.audoux



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