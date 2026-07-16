Atelier scolaire : Décrypter les images coloniales, archives nationales d’outre-mer, Aix-en-Provence

Informations pratiques

Atelier scolaire : Décrypter les images coloniales 10 – 24 décembre, les jeudis archives nationales d’outre-mer Bouches-du-Rhône

Retrouvez toutes les modalités de visites sur le site Internet des ANOM, dans la rubrique « Apprendre avec nous ». La date de la visite doit impérativement être validée avec le service éducatif des ANOM en début d’année scolaire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-10T10:00:00+01:00 – 2026-12-10T12:00:00+01:00

Fin : 2026-12-24T10:00:00+01:00 – 2026-12-24T12:00:00+01:00

Vous souhaitez découvrir un service d’archives avec votre classe et travailler avec des documents originaux ? Les ANOM, site patrimonial et de mémoire, proposent une offre adaptée aux scolaires, à partir du cycle 4.

Lors de cet atelier les élèves sont invités à étudier en sous-groupes un corpus photographique. À travers un questionnaire ciblé, les documents sont interrogés et contextualisés sous le prisme de leurs producteurs et de leur intentionnalité, permettant de comprendre comment se construisent et se diffusent les différents discours coloniaux.

archives nationales d’outre-mer 29 chemin du moulin de Testas 13090 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13090 Cuques Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442933850 https://archives-nationales-outre-mer.culture.gouv.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://archives-nationales-outre-mer.culture.gouv.fr/contact »}] Service à compétence nationale rattaché à la Direction générale des Patrimoines et de l’Architecture du ministère de la Culture, les Archives nationales d’outre-mer ont pour missions la conservation et la communication des archives relatives à la présence coloniale française outre-mer. Héritières de quatre siècles d’histoire, elles conservent les archives des ministères chargés du XVIIe au XXe siècles de l’empire colonial français ainsi que les archives transférées des anciennes colonies et de l’Algérie lors de leurs indépendances.Tous les domaines de l’histoire coloniale sont représentés : l’exploration des territoires, la création et l’administration des colonies, les tentatives de peuplement et l’installation de colons, la traite négrière et l’esclavage, les relations économiques avec la métropole, la formation des administrateurs coloniaux, la surveillance des mouvements politiques, les guerres et les indépendances, à travers 38 kilomètres linéaires de dossiers, 160 000 photographies, 60 000 cartes et plans et une bibliothèque de 120 000 livres, périodiques et titres de presse. Les salles de consultation sont ouvertes du lundi au vendredi (sauf le premier lundi de chaque mois), de 9h00 à 17h.

L’offre culturelle est gratuite, la réservation est parfois conseillée.

Les ANOM disposent d’un parking gratuit réservé aux publics.

Venir en bus:

L’Aixpress (ligne A) : arrêt Schuman en provenance du centre-ville d’Aix-en-Provence ou du parking Krypton

Depuis Marseille : Ligne 50, arrêt Brossolette

Vous souhaitez découvrir un service d’archives avec votre classe et travailler avec des documents originaux ? Les ANOM, site patrimonial et de mémoire, proposent une offre adaptée aux scolaires, à…

© Atelier de photographie des ANOM, H. Malfuson