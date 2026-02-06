Atelier sculpture en pastiline à la médiathèque LOURDES Lourdes

Atelier sculpture en pastiline à la médiathèque

LOURDES 22 Place du Champ Commun Lourdes Hautes-Pyrénées

Début : 2026-03-21 10:00:00

fin : 2026-03-21 12:00:00

2026-03-21

Atelier sculpture en pastiline avec l’artiste Jing Chen

Samedi 21 mars, 10h-12h 14h-17h

Passez la journée en compagnie de Jing Chen, pour vous essayer à la sculpture en plastiline, sorte de pâte à modeler de haute précision.

Pour le déjeuner repas partagé. Déjeuner à la médiathèque avec l’artiste en apportant un plat ou un dessert à partager avec le groupe.

Public adulte

Sur inscription 05 62 94 24 21

LOURDES 22 Place du Champ Commun Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 94 24 21

English :

Pastiline sculpture workshop with artist Jing Chen

Saturday, March 21, 10am-12pm 2pm-5pm

Spend the day with Jing Chen, and try your hand at sculpting in plastiline, a type of high-precision modeling clay.

For lunch: shared meal. Bring a dish or dessert to share with the group.

Adult public

Registration 05 62 94 24 21

