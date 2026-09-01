Atelier semis en duo parent/enfant à la ferme Route de Bugan Montcléra
mercredi 30 septembre 2026 · Route de Bugan · Montcléra
Informations pratiques
Montcléra
Atelier semis en duo parent/enfant à la ferme
Route de Bugan Ferme Les Petits Amis d’Hippolyte Montcléra Lot
Tarif : 20 – 20 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 14:30:00
fin : 2026-10-03 17:00:00
Date(s) :
2026-09-30 2026-10-03
La ferme "Les Petits Amis d'Hippolyte" vous accueille pour un atelier semis en pot 3 vitesses, en duo parent / enfant
Venez, avec votre enfant, créer un pot à trois vitesses où les plantes, chacune à leur rythme, révèlent peu à peu les secrets de leur croissance !
La ferme "Les Petits Amis d'Hippolyte" vous accueille pour un atelier semis en pot 3 vitesses, en duo parent / enfant
Venez, avec votre enfant, créer un pot à trois vitesses où les plantes, chacune à leur rythme, révèlent peu à peu les secrets de leur croissance !
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Route de Bugan Ferme Les Petits Amis d’Hippolyte Montcléra 46250 Lot Occitanie
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English :
The farm “Les Petits Amis d’Hippolyte” invites you to a parent-child workshop on planting in “3-speed” pots
Come with your child to create a “three-speed” pot where the plants, each at their own pace, gradually reveal the secrets of their growth!
L’événement Atelier semis en duo parent/enfant à la ferme Montcléra a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Gourdon
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