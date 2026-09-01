Atelier semis en duo parent/enfant à la ferme Route de Bugan Montcléra

Informations pratiques

Montcléra

Atelier semis en duo parent/enfant à la ferme

Route de Bugan Ferme Les Petits Amis d’Hippolyte Montcléra Lot

Tarif : 20 – 20 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30 14:30:00

fin : 2026-10-03 17:00:00

Date(s) :

2026-09-30 2026-10-03

La ferme "Les Petits Amis d'Hippolyte" vous accueille pour un atelier semis en pot 3 vitesses, en duo parent / enfant

Venez, avec votre enfant, créer un pot à trois vitesses où les plantes, chacune à leur rythme, révèlent peu à peu les secrets de leur croissance !

La ferme "Les Petits Amis d'Hippolyte" vous accueille pour un atelier semis en pot 3 vitesses, en duo parent / enfant

Venez, avec votre enfant, créer un pot à trois vitesses où les plantes, chacune à leur rythme, révèlent peu à peu les secrets de leur croissance !

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Route de Bugan Ferme Les Petits Amis d’Hippolyte Montcléra 46250 Lot Occitanie

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English :

The farm “Les Petits Amis d’Hippolyte” invites you to a parent-child workshop on planting in “3-speed” pots

Come with your child to create a “three-speed” pot where the plants, each at their own pace, gradually reveal the secrets of their growth!

L’événement Atelier semis en duo parent/enfant à la ferme Montcléra a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Gourdon