Atelier senior Se balader en sécurité Lapte
Atelier senior Se balader en sécurité Lapte vendredi 22 mai 2026.
Lapte
Atelier senior Se balader en sécurité
Relais assistantes maternelles Lapte Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 13:00:00
fin : 2026-05-29 16:00:00
Date(s) :
2026-05-22 2026-05-29 2026-06-05 2026-06-12 2026-06-19 2026-06-26
C’est reparti pour une série d’ateliers à destination des + de 55 ans. Cette fois-ci, il s’agit de préparer les balades estivales.
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Relais assistantes maternelles Lapte 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 44 74 45 92 galdelapte43@gmail.com
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English :
Here we go again with a series of workshops for people over 55. This time, it’s all about preparing for summer walks.
L’événement Atelier senior Se balader en sécurité Lapte a été mis à jour le 2026-05-06 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
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