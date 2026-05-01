Lapte

Concours de pétanque

Gymnase de Lapte Lapte Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 18:30:00

fin : 2026-05-13

Date(s) :

2026-05-13

Concours de pétanque avec snacks et buvette sur place. Bonne ambiance garantie. 12 € la doublette. A partir de 18h30.

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Gymnase de Lapte Lapte 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 526529@laurafoot.net

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English :

Petanque competition with snacks and refreshments on site. Great atmosphere guaranteed. 12? per double. From 6.30pm.

L’événement Concours de pétanque Lapte a été mis à jour le 2026-05-07 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire