Atelier | Sieste musicale Centre Paris Anim’ Mado Robin Paris

Mardi 21 avril 2026, 14h > 15h

Pour les enfants dès 2 ans, accompagnés

Un moment musical pour se détendre entre parents-enfants, sans avoir peur de déranger, où on peut se déplacer, jouer calmement, danser ou faire la sieste en écoutant un concert tout en douceur.

Gratuit sur inscription à l’accueil du Centre, par téléphone au 01.82.04.02.95 ou par mail : cpa.madorobin@paris.ifac.asso.fr

Sieste musicale pour les enfants accompagnés de parents

Le mardi 21 avril 2026

de 14h00 à 15h00

gratuit

Inscription à l’accueil du Centre

Public enfants. A partir de 3 ans. Jusqu’à 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-21T17:00:00+02:00

fin : 2026-04-21T18:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-21T14:00:00+02:00_2026-04-21T15:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Mado Robin 84 rue Mstislav Rostropovitch 75017 Paris

+33182040295 cpa.madorobin@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/CPAMadoRobin https://www.facebook.com/CPAMadoRobin



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