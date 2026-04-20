Stage Motricité : bouger, jouer et grandir Centre Paris Anim’ Musidora (ex Bercy) PARIS

Place à l’action pour les petits sportifs en herbe ! Ce

stage invite les 4-6 ans à se dépenser et à prendre confiance en leurs

capacités dans une ambiance bienveillante.

Le programme fait la part belle à l’aventure : les enfants

relèvent des défis d’agilité, explorent des parcours ludiques et s’initient aux

premiers jeux en équipe. C’est l’occasion idéale pour développer la

coordination et l’équilibre

Rires et petits défis rythment chaque séance, offrant aux

enfants une parenthèse idéale pour apprivoiser leurs mouvements en toute

confiance.

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Âge : 4 à 6 ans

·

Dates : Du lundi 20 au vendredi 24 avril

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Horaires : de 11h à 12h

Le plein d’énergie et de sourires pour aider les plus petits à bien grandir.

Du lundi 20 avril 2026 au vendredi 24 avril 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 11h00 à 12h00

payant

13,5€/le stage

Public enfants. A partir de 4 ans. Jusqu’à 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-20T14:00:00+02:00

fin : 2026-04-24T15:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-20T11:00:00+02:00_2026-04-20T12:00:00+02:00;2026-04-21T11:00:00+02:00_2026-04-21T12:00:00+02:00;2026-04-22T11:00:00+02:00_2026-04-22T12:00:00+02:00;2026-04-23T11:00:00+02:00_2026-04-23T12:00:00+02:00;2026-04-24T11:00:00+02:00_2026-04-24T12:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Musidora (ex Bercy) 51 rue François Truffaut 75012 PARIS

+33144740514 bercy@claje.asso.fr



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