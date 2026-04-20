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Stage Motricité : bouger, jouer et grandir Centre Paris Anim’ Musidora (ex Bercy) PARIS

Stage Motricité : bouger, jouer et grandir Centre Paris Anim’ Musidora (ex Bercy) PARIS

Stage Motricité : bouger, jouer et grandir Centre Paris Anim’ Musidora (ex Bercy) PARIS lundi 20 avril 2026.

Lieu : Centre Paris Anim' Musidora (ex Bercy)

Adresse : 51 rue François Truffaut

Ville : 75012 PARIS

Département : Paris

Début : lundi 20 avril 2026

Fin : vendredi 24 avril 2026

Tarif : <p>13,5€/le stage</p>

Place à l’action pour les petits sportifs en herbe ! Ce
stage invite les 4-6 ans à se dépenser et à prendre confiance en leurs
capacités dans une ambiance bienveillante.

Le programme fait la part belle à l’aventure : les enfants
relèvent des défis d’agilité, explorent des parcours ludiques et s’initient aux
premiers jeux en équipe. C’est l’occasion idéale pour développer la
coordination et l’équilibre

Rires et petits défis rythment chaque séance, offrant aux
enfants une parenthèse idéale pour apprivoiser leurs mouvements en toute
confiance.

·
Âge : 4 à 6 ans

·
Dates : Du lundi 20 au vendredi 24 avril

·
Horaires : de 11h à 12h

Le plein d’énergie et de sourires pour aider les plus petits à bien grandir.
Du lundi 20 avril 2026 au vendredi 24 avril 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 11h00 à 12h00
payant

13,5€/le stage

Public enfants. A partir de 4 ans. Jusqu’à 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-20T14:00:00+02:00
fin : 2026-04-24T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-20T11:00:00+02:00_2026-04-20T12:00:00+02:00;2026-04-21T11:00:00+02:00_2026-04-21T12:00:00+02:00;2026-04-22T11:00:00+02:00_2026-04-22T12:00:00+02:00;2026-04-23T11:00:00+02:00_2026-04-23T12:00:00+02:00;2026-04-24T11:00:00+02:00_2026-04-24T12:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Musidora (ex Bercy) 51 rue François Truffaut  75012 PARIS
+33144740514 bercy@claje.asso.fr


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