Moins de posts, plus d’impact : la méthode Canva + Instagram, Visioconférence, Paris
Moins de posts, plus d’impact : la méthode Canva + Instagram, Visioconférence, Paris lundi 20 avril 2026.
Moins de posts, plus d’impact : la méthode Canva + Instagram Lundi 20 avril, 14h00 Visioconférence Paris
gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-20T14:00:00+02:00 – 2026-04-20T15:00:00+02:00
Fin : 2026-04-20T14:00:00+02:00 – 2026-04-20T15:00:00+02:00
La CMA IDF vous propose un webinaire exclusif : découvrez comment être plus efficace et avoir plus d’impact avec une stratégie simple et des visuels Canva
Durant le webinaire nous vous présenterons :
- Pourquoi vos publications n’ont pas d’impact
- Comment améliorer vos visuels avec Canva
- Comment mieux utiliser Instagram sans y passer trop de temps
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Vous passez trop de temps à publier sur Instagram sans voir de vrais résultats ? Et si la solution n’était pas de publier plus… mais de publier mieux ? réseaux sociaux instagram
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