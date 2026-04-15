Moins de posts, plus d’impact : la méthode Canva + Instagram, Visioconférence, Paris

Moins de posts, plus d’impact : la méthode Canva + Instagram Lundi 20 avril, 14h00 Visioconférence Paris

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-20T14:00:00+02:00 – 2026-04-20T15:00:00+02:00

Fin : 2026-04-20T14:00:00+02:00 – 2026-04-20T15:00:00+02:00

La CMA IDF vous propose un webinaire exclusif : découvrez comment être plus efficace et avoir plus d’impact avec une stratégie simple et des visuels Canva

Durant le webinaire nous vous présenterons :

Pourquoi vos publications n’ont pas d’impact

Comment améliorer vos visuels avec Canva

Comment mieux utiliser Instagram sans y passer trop de temps

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Vous passez trop de temps à publier sur Instagram sans voir de vrais résultats ? Et si la solution n’était pas de publier plus… mais de publier mieux ? réseaux sociaux instagram