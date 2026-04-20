Stage Arts du Textile : Tissage et matières Centre Paris Anim’ Musidora (ex Bercy) PARIS
Stage Arts du Textile : Tissage et matières Centre Paris Anim’ Musidora (ex Bercy) PARIS lundi 20 avril 2026.
Pendant une semaine, les enfants sont invités à plonger dans
un univers créatif. Ce stage propose d’explorer l’art du fil en apprenant à
croiser, entrelacer, nouer et tisser pour donner vie à des œuvres uniques.
Sur un petit métier à tisser en bois, chaque participant
apprivoise les gestes ancestraux des tisserands. En jouant avec des fibres
naturelles comme la laine ou le coton, iels s’amusent avec les textures et les
couleurs. Pour une touche d’originalité, les plus téméraires pourront même
intégrer à leurs créations des éléments glanés à l’extérieur (brindilles,
rubans, trésors de rue).
Chacun.e repartira avec sa propre création textile
Âge : 7 à 11 ans
Dates : Du lundi 20 au vendredi 24 avril
Horaires : De 11h à 12h30
Initiez vos enfants aux gestes du tisserand et à la création textile fait main.
Du lundi 20 avril 2026 au vendredi 24 avril 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 11h00 à 12h30
payant
20,25€/ le stage
Public enfants et jeunes. A partir de 7 ans. Jusqu’à 11 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-20T14:00:00+02:00
fin : 2026-04-24T15:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-20T11:00:00+02:00_2026-04-20T12:30:00+02:00;2026-04-21T11:00:00+02:00_2026-04-21T12:30:00+02:00;2026-04-22T11:00:00+02:00_2026-04-22T12:30:00+02:00;2026-04-23T11:00:00+02:00_2026-04-23T12:30:00+02:00;2026-04-24T11:00:00+02:00_2026-04-24T12:30:00+02:00
Centre Paris Anim’ Musidora (ex Bercy) 51 rue François Truffaut 75012 PARIS
+33144740514 bercy@claje.asso.fr
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