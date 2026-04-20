Stage Arts du Textile : Tissage et matières Centre Paris Anim’ Musidora (ex Bercy) PARIS

Pendant une semaine, les enfants sont invités à plonger dans

un univers créatif. Ce stage propose d’explorer l’art du fil en apprenant à

croiser, entrelacer, nouer et tisser pour donner vie à des œuvres uniques.

Sur un petit métier à tisser en bois, chaque participant

apprivoise les gestes ancestraux des tisserands. En jouant avec des fibres

naturelles comme la laine ou le coton, iels s’amusent avec les textures et les

couleurs. Pour une touche d’originalité, les plus téméraires pourront même

intégrer à leurs créations des éléments glanés à l’extérieur (brindilles,

rubans, trésors de rue).

Chacun.e repartira avec sa propre création textile

Âge : 7 à 11 ans

Dates : Du lundi 20 au vendredi 24 avril

Horaires : De 11h à 12h30

Initiez vos enfants aux gestes du tisserand et à la création textile fait main.

Du lundi 20 avril 2026 au vendredi 24 avril 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 11h00 à 12h30

payant

20,25€/ le stage

Public enfants et jeunes. A partir de 7 ans. Jusqu’à 11 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-20T14:00:00+02:00

fin : 2026-04-24T15:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-20T11:00:00+02:00_2026-04-20T12:30:00+02:00;2026-04-21T11:00:00+02:00_2026-04-21T12:30:00+02:00;2026-04-22T11:00:00+02:00_2026-04-22T12:30:00+02:00;2026-04-23T11:00:00+02:00_2026-04-23T12:30:00+02:00;2026-04-24T11:00:00+02:00_2026-04-24T12:30:00+02:00

Centre Paris Anim’ Musidora (ex Bercy) 51 rue François Truffaut 75012 PARIS

+33144740514 bercy@claje.asso.fr



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