Atelier Soi/Soi (soignant.e.s / soigné.e.s) sur l’autonomie contraceptive « Libérez la pilule » Centre de santé sexuelle Paris Centre Hôtel-Dieu Paris
Atelier Soi/Soi (soignant.e.s / soigné.e.s) sur l’autonomie contraceptive « Libérez la pilule » Centre de santé sexuelle Paris Centre Hôtel-Dieu Paris lundi 22 juin 2026.
Dans un contexte de remise en question de la norme contraceptive et de la surmédicalisation des corps des femmes, la Ville de Paris porte un projet de mise en accès libre, sans prescription, de la pilule progestative. La mise en œuvre de ce dispositif doit se faire avec les premières concernées ; les usagères. C’est pourquoi nous proposons un atelier, ou groupe de travail, entre professionnelles de santé et les personnes concernées ou ayant été concernées par la contraception et la pilule de préférence. Cet atelier de 10 à 12 personnes est proposé par Elise Charron, doctorante en sociologie, en contrat CIFRE à la Direction de la Santé Publique. Il a pour objectif de déterminer collectivement les intérêts et les limites de la mise en accès libre des contraceptifs, en faisant émerger des problématiques et en proposant des solutions.
Inscription par mail : elise.charron@paris.fr
Discuter l’accès à la contraception entre usagères et soignantes.
Le lundi 22 juin 2026
de 15h00 à 17h00
gratuit
Par email : elise.charron@paris.fr
Centre de santé sexuelle Hôtel-Dieu (Salle de réunion galerie A1 6ème étage)
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-22T18:00:00+02:00
fin : 2026-06-22T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-22T15:00:00+02:00_2026-06-22T17:00:00+02:00
Centre de santé sexuelle Paris Centre Hôtel-Dieu 1 parvis Notre Dame – Place Jean-Paul II 75004 Paris
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