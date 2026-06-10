Journée Portes ouvertes Centre de santé sexuelle Cavé Centre de santé sexuelle Cavé Paris

Une journée conviviale pour explorer, poser vos questions et repartir avec des ressources : documentation à emporter, mur d’expression, jeux interactifs… Tout le monde est bienvenu, sans rendez-vous.

Venez nous découvrir ! Le vendredi 12 juin, le centre de santé sexuelle Cavé ouvre ses portes au grand public.

Le vendredi 12 juin 2026

de 09h00 à 12h00

Le vendredi 12 juin 2026

de 13h30 à 16h30

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-12T12:00:00+02:00

fin : 2026-06-12T15:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-12T09:00:00+02:00_2026-06-12T12:00:00+02:00;2026-06-12T13:30:00+02:00_2026-06-12T16:30:00+02:00

Centre de santé sexuelle Cavé 16 rue Cavé 75018 Paris



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