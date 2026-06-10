Journée Portes ouvertes Centre de santé sexuelle Cavé Centre de santé sexuelle Cavé Paris
Journée Portes ouvertes Centre de santé sexuelle Cavé Centre de santé sexuelle Cavé Paris vendredi 12 juin 2026.
Une journée conviviale pour explorer, poser vos questions et repartir avec des ressources : documentation à emporter, mur d’expression, jeux interactifs… Tout le monde est bienvenu, sans rendez-vous.
Venez nous découvrir ! Le vendredi 12 juin, le centre de santé sexuelle Cavé ouvre ses portes au grand public.
Le vendredi 12 juin 2026
de 09h00 à 12h00
Le vendredi 12 juin 2026
de 13h30 à 16h30
gratuit Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-12T12:00:00+02:00
fin : 2026-06-12T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-12T09:00:00+02:00_2026-06-12T12:00:00+02:00;2026-06-12T13:30:00+02:00_2026-06-12T16:30:00+02:00
Centre de santé sexuelle Cavé 16 rue Cavé 75018 Paris
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