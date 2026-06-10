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Journée Portes ouvertes Centre de santé sexuelle Cavé Centre de santé sexuelle Cavé Paris

Journée Portes ouvertes Centre de santé sexuelle Cavé Centre de santé sexuelle Cavé Paris

Journée Portes ouvertes Centre de santé sexuelle Cavé Centre de santé sexuelle Cavé Paris vendredi 12 juin 2026.

Lieu : Centre de santé sexuelle Cavé

Adresse : 16 rue Cavé

Ville : 75018 Paris

Département : Paris

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Une journée conviviale pour explorer, poser vos questions et repartir avec des ressources : documentation à emporter, mur d’expression, jeux interactifs… Tout le monde est bienvenu, sans rendez-vous.

Venez nous découvrir ! Le vendredi 12 juin, le centre de santé sexuelle Cavé ouvre ses portes au grand public.
Le vendredi 12 juin 2026
de 09h00 à 12h00
Le vendredi 12 juin 2026
de 13h30 à 16h30
gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-12T12:00:00+02:00
fin : 2026-06-12T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-12T09:00:00+02:00_2026-06-12T12:00:00+02:00;2026-06-12T13:30:00+02:00_2026-06-12T16:30:00+02:00

Centre de santé sexuelle Cavé 16 rue Cavé  75018 Paris


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