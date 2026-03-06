Atelier Souvenons-nous G.I.T.E Salle de formation Limoges

Atelier Souvenons-nous

G.I.T.E Salle de formation 2 place Aimé Césaire Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-11

fin : 2026-03-25

Date(s) :

2026-03-11 2026-03-25 2026-04-08

Entre 1900 et 1924, Jean-Baptiste Boudeau, épicier à Saint-Priest-Taurion, parcourt en carriole ou à vélo la Haute-Vienne et la Creuse. Aidez à reconnaître les lieux ou les personnes immortalisés dans ses photographies, conservées à la BFM.

Inscriptions au préalable auprès de la médiathèque. .

G.I.T.E Salle de formation 2 place Aimé Césaire Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 96 00

