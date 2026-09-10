Atelier Sténopé, Musée Édouard Champion, Le Touquet-Paris-Plage

Informations pratiques

Atelier Sténopé Samedi 19 septembre, 10h00 Musée Édouard Champion Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez participer à un atelier en famille autour d’une technique de la photographie .Samedi à 10H | Ouvert aux familles, à partir de 6 ans |

Sur réservation (en l’absence de réservation, l’animation sera annulée 48h avant la date prévue) | Gratuit |

Musée Édouard Champion Avenue du Golf, 62520 Le Touquet-Paris-Plage, France Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0321056262 https://www.letouquet-musee.com [{« type »: « phone », « value »: « 03 21 05 62 62 »}] Le musée du Touquet présente un exceptionnel fond d’œuvres modernes et contemporaines, depuis les peintres de la colonie d’Étaples au tournant des XIXe et XXe siècles, jusqu’aux artistes d’aujourd’hui. A la collection de portraits photographiques légués par Édouard Champion (dédicacées notamment par Rodin, Pagnol, Cocteau, Lifar, Foch, Lyautey, Millerand, Suzanne Lenglen, José Maria de Heredia), est venue s’ajouter une collection de photographies contemporaines prises par les artistes que le musée du Touquet accueille chaque année en résidence.

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez participer à un atelier en famille autour d’une technique de la photographie .Samedi à 10H | Ouvert aux familles, à partir de 6 ans |

© Musée du Touquet-Paris-Plage Edouard Champion