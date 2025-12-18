Atelier stop à l’infox ! Théâtre de la Concorde Paris

Parce que nos sociétés sont traversées par une crise de confiance

envers l’information, il est urgent d’apprendre à déjouer les

manipulations et à cultiver l’esprit critique. Cet atelier interactif

s’adresse à toutes et tous pour reprendre le pouvoir face à la

désinformation numérique.

Les ateliers Stop à l’infox ! traitent du fait et de

l’opinion, du fonctionnement des réseaux sociaux et des outils de

vérification cognitifs et numériques face aux fausses informations, aux

théories du complot et aux discriminations.

Dans un monde saturé d’informations et miné par la désinformation, FakeOff propose des ateliers pour interroger nos pratiques numériques, déconstruire les fake news et renforcer ensemble notre rapport citoyen aux médias.

Le mercredi 25 février 2026

de 19h00 à 21h00

Le vendredi 09 janvier 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 13 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-09T20:00:00+01:00

fin : 2026-02-25T22:00:00+01:00

Date(s) : 2026-01-09T19:00:00+02:00_2026-01-09T21:00:00+02:00;2026-02-25T19:00:00+02:00_2026-02-25T21:00:00+02:00

Théâtre de la Concorde 1, avenue Gabriel 75008 Paris



Afficher la carte du lieu Théâtre de la Concorde et trouvez le meilleur itinéraire

