Atelier Stop motion, Médiathèque Ancienne Poste – Heure Joyeuse, Versailles

Atelier Stop motion Samedi 13 juin, 15h00 Médiathèque Ancienne Poste – Heure Joyeuse Yvelines

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T15:00:00+02:00 – 2026-06-13T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-13T15:00:00+02:00 – 2026-06-13T16:30:00+02:00

Médiathèque Ancienne Poste – Heure Joyeuse 3, avenue de Paris – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France 01 30 97 28 88 https://www.versailles.fr/culture/etablissements/bibliotheques-municipales/ https://bibliotheque.versailles.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 0130972888 »}, {« type »: « email », « value »: « bibliotheque.heure-joyeuse@versailles.fr »}]

À l’aide de petites briques de construction, viens créer ton animation vidéo et laisse parler ton imagination. De 7 à 10 ans.

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