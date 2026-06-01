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Atelier Stop motion, Médiathèque Ancienne Poste – Heure Joyeuse, Versailles

Atelier Stop motion, Médiathèque Ancienne Poste – Heure Joyeuse, Versailles

Atelier Stop motion, Médiathèque Ancienne Poste – Heure Joyeuse, Versailles samedi 13 juin 2026.

Lieu : Médiathèque Ancienne Poste - Heure Joyeuse

Adresse : 3, avenue de Paris - 78000 Versailles

Ville : 78000 Versailles

Département : Yvelines

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Tarif : Sur inscription

Atelier Stop motion Samedi 13 juin, 15h00 Médiathèque Ancienne Poste – Heure Joyeuse Yvelines

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T15:00:00+02:00 – 2026-06-13T16:30:00+02:00
Fin : 2026-06-13T15:00:00+02:00 – 2026-06-13T16:30:00+02:00

Médiathèque Ancienne Poste – Heure Joyeuse 3, avenue de Paris – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France 01 30 97 28 88 https://www.versailles.fr/culture/etablissements/bibliotheques-municipales/ https://bibliotheque.versailles.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 0130972888 »}, {« type »: « email », « value »: « bibliotheque.heure-joyeuse@versailles.fr »}]
À l’aide de petites briques de construction, viens créer ton animation vidéo et laisse parler ton imagination. De 7 à 10 ans.

©https://pixabay.com/fr/users/quinbenson-7406663

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