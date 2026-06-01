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Atelier « Talisman tissé », Frac Nouvelle-Aquitaine MECA, Bordeaux

Atelier « Talisman tissé », Frac Nouvelle-Aquitaine MECA, Bordeaux

Atelier « Talisman tissé », Frac Nouvelle-Aquitaine MECA, Bordeaux samedi 20 juin 2026.

Lieu : Frac Nouvelle-Aquitaine MECA

Adresse : 5 parvis corto maltese 33800 Bordeaux

Ville : 33800 Bordeaux

Département : Gironde

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Tarif : 5€ par participant

Atelier « Talisman tissé » Samedi 20 juin, 14h30 Frac Nouvelle-Aquitaine MECA Gironde

5€ par participant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T14:30:00+02:00 – 2026-06-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-20T14:30:00+02:00 – 2026-06-20T16:00:00+02:00

Cette technique ancestrale résonne avec plusieurs œuvres de l’exposition Chambres, ghosts & digitales. Vous serez invité·e à incorporer dans votre production personnelle un souhait, un rêve afin de transformer votre pièce textile en talisman intime.

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Venez vous initier au tissage !

Frac

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