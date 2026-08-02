Atelier tarentelle Communale Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine

Informations pratiques

CHALEUR, RYTHME ET TRANSE : L’ITALIE DU SUD DÉBARQUE DANS L’EXTRA BAL !

Tu as le rythme dans la peau mais tu as marre des éternels pas de deux sur de la techno ? On a exactement ce qu’il te faut pour pimenter tes dimanches d’automne. Communale St-Ouen t’embarque pour un voyage direct dans le talon de la botte italienne avec son Atelier Tarentelle.

La tarentelle, c’est quoi ? Oublie les clichés poussiéreux. On parle ici d’une famille de danses traditionnelles ultra-festives, rythmées et circulaires. Le principe est simple : un tambourin qui dicte la cadence, un grand cercle pour se soutenir les uns les autres, et au milieu, on lâche prise. Que tu sois un danseur du dimanche ou un pro du dancefloor, tout le monde trouve sa place dans la ronde. C’est physique, c’est joyeux, c’est libérateur.

Pour te guider dans cette transe collective, on a invité la pointure absolue : Giulia Pesole. Danseuse, pédagogue du mouvement et cofondatrice du collectif artistique RomaTrad, Giulia navigue entre Paris et Rome pour transmettre cette culture avec passion. Avec elle, pas de chichis : on explore l’histoire de ces danses sous un angle contemporain, artistique et surtout hyper accessible.

Bref, on discute moins, on danse plus. Les places sont très limitées (jauge de 30 à 40 personnes maximum pour garder cette ambiance cosy et intimiste qu’on aime tant), alors ne traîne pas pour choper ton billet !

Je réserve pour le dimanche 29 Novembre

POUR EN SAVOIR PLUS

Liens réseaux sociaux : IG : @giuliapesole

https://sites.google.com/view/artarentelles-paris/home-page

Pas besoin de billet d’avion pour Naples ou Bari : le tambourin s’installe chez Communale St-Ouen. Viens taper du pied, tourner en rond (dans le bon sens) et réveiller le danseur qui sommeille en toi. Attention, ça va chauffer.

Le dimanche 27 septembre 2026

de 16h30 à 17h45

payant

15€

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-27T19:30:00+02:00

fin : 2026-09-27T20:45:00+02:00

Date(s) : 2026-09-27T16:30:00+02:00_2026-09-27T17:45:00+02:00

Communale Saint-Ouen 10 bis Rue de l’Hippodrome 93400 Saint-Ouen-sur-Seine

https://communalesaintouen.com/evenements/atelier-tarentelle/



Afficher la carte du lieu Communale Saint-Ouen et trouvez le meilleur itinéraire

