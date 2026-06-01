Atelier tétragravure JEZEAU Jézeau

Jézeau

Atelier tétragravure

JEZEAU 1 impasse de la Couménie Jézeau Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 14:00:00

fin : 2026-06-21 17:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Atelier tétragravure avec Caroline Lequeux Clarimon, artiste graveuse

Rejoignez-moi pendant une demi-journée pour découvrir ou redécouvrir la technique de la tétragravure, ou pointe sèche sur Tétrapak.

Laissez libre court à votre imagination dessinez votre projet, puis gravez, encrez et imprimez votre matrice en Tétrapak… Et repartez avec plusieurs tirages de votre création !

Adultes & enfants dès 10 ans

La Soulane 50€

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JEZEAU 1 impasse de la Couménie Jézeau 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 70 34 71 30 contact@carolinelc.com

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English :

Intaglio Workshop with Caroline Lequeux Clarimon, printmaker

Join me for a half-day workshop to discover or rediscover the technique of Tetra-engraving, or drypoint on Tetra Pak.

Let your imagination run wild: sketch your design, then engrave, ink, and print your Tetra Pak plate… And leave with several prints of your creation!

Adults & children ages 10 and up

La Soulane 50?

L’événement Atelier tétragravure Jézeau a été mis à jour le 2026-06-12 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65