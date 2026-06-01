Atelier tétragravure JEZEAU Jézeau
Atelier tétragravure JEZEAU Jézeau dimanche 21 juin 2026.
Jézeau
Atelier tétragravure
JEZEAU 1 impasse de la Couménie Jézeau Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 14:00:00
fin : 2026-06-21 17:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Atelier tétragravure avec Caroline Lequeux Clarimon, artiste graveuse
Rejoignez-moi pendant une demi-journée pour découvrir ou redécouvrir la technique de la tétragravure, ou pointe sèche sur Tétrapak.
Laissez libre court à votre imagination dessinez votre projet, puis gravez, encrez et imprimez votre matrice en Tétrapak… Et repartez avec plusieurs tirages de votre création !
Adultes & enfants dès 10 ans
La Soulane 50€
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JEZEAU 1 impasse de la Couménie Jézeau 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 70 34 71 30 contact@carolinelc.com
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English :
Intaglio Workshop with Caroline Lequeux Clarimon, printmaker
Join me for a half-day workshop to discover or rediscover the technique of Tetra-engraving, or drypoint on Tetra Pak.
Let your imagination run wild: sketch your design, then engrave, ink, and print your Tetra Pak plate… And leave with several prints of your creation!
Adults & children ages 10 and up
La Soulane 50?
L’événement Atelier tétragravure Jézeau a été mis à jour le 2026-06-12 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65
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