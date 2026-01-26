Atelier théâtre La Comète, Scène Nationale Châlons-en-Champagne

Atelier théâtre

La Comète, Scène Nationale 5 Rue des Fripiers Châlons-en-Champagne Marne

Début : 2026-03-19 18:30:00

fin : 2026-03-19 20:30:00

2026-03-19

Tout public

Venez découvrir ou approfondir une pratique artistique avec des artistes de la saison.

Initiez-vous au théâtre avec Juliette Launay, comédienne du spectacle Rapt.

Ouvert à tou·tes dès 15 ans .

