Atelier théâtre La Comète, Scène Nationale Châlons-en-Champagne

Début : 2026-03-19 18:30:00
fin : 2026-03-19 20:30:00
2026-03-19
Tout public
Venez découvrir ou approfondir une pratique artistique avec des artistes de la saison.
Initiez-vous au théâtre avec Juliette Launay, comédienne du spectacle Rapt.
Ouvert à tou·tes dès 15 ans .
La Comète, Scène Nationale 5 Rue des Fripiers Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est
