Informations pratiques

Saché

Atelier Tisane Le Lys dans la vallée du roman à la tasse

rue du Château Saché Indre-et-Loire

Tarif : – – 13.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 16:30:00

fin : 2026-08-20 17:45:00

Date(s) :

2026-07-23 2026-08-06 2026-08-20

Initiez vous à la reconnaissance des végétaux et à la cueillette dans le parc du château, composez un échantillon de tisane à partir de différentes fleurs et feuilles, et dégustez votre tisane avec vos plantes fraîchement cueillies.

En écho aux bouquets de fleurs composés par Félix de Vandenesse dans le roman Le Lys dans la vallée, la fabricante de tisanes Mathilde Nouveau explique la manière dont elle

pratique son métier dans la vallée de l’Indre. Au cours de l’atelier, initiez vous à la reconnaissance des végétaux et à la cueillette dans le parc du château, composez un échantillon de tisane à partir de différentes fleurs et feuilles, et dégustez votre tisane avec vos plantes fraîchement cueillies. .

rue du Château Saché 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 26 86 50 museebalzac@departement-touraine.fr

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English :

In connection with the energy of the trees of the park, the sophrologist Nadine Bosq invites you to recharge your batteries. In a soothing environment, get back in the mood, get back to work in the footsteps of Honoré de Balzac who regenerated himself each time he stayed in Saché.

L’événement Atelier Tisane Le Lys dans la vallée du roman à la tasse Saché a été mis à jour le 2026-07-06 par Conseil Départemental 37