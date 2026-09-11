Atelier tissage et réalisation d’une œuvre collective, Abbaye de La Chaise-Dieu, La Chaise-Dieu

Informations pratiques

Atelier tissage et réalisation d’une œuvre collective Samedi 19 septembre, 10h00 Abbaye de La Chaise-Dieu Haute-Loire

rendez-vous directement dans le cloître de l’abbaye

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Isabelle Faccini, artiste plasticienne vous attend nombreux pour réaliser une oeuvre collective sur un support en bois installé dans le cloître et servant de cadre photographique aux visiteurs de l’abbaye : un atelier tissage ouvert à tous, petits et grands, proposé tout au long de la journée du samedi

Abbaye de La Chaise-Dieu Avenue de la gare 43160 La Chaise-Dieu La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 71 00 01 16 http://www.chaisedieu.fr https://www.facebook.com/LaChaiseDieuRayonnanteAbbaye Parkings

Isabelle Faccini, artiste plasticienne vous attend nombreux pour réaliser une oeuvre collective sur un support en bois installé dans le cloître et servant de cadre photographique aux visiteurs de : à…

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