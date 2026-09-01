Séance de cinéma Sorda (VOSTFr) Auditorium Cziffra La Chaise-Dieu
vendredi 11 septembre 2026 · Auditorium Cziffra · La Chaise-Dieu
Informations pratiques
La Chaise-Dieu
Séance de cinéma Sorda (VOSTFr)
Auditorium Cziffra 12, Place Lafayette La Chaise-Dieu Haute-Loire
Tarif : 3.5 – 3.5 – 3.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 20:30:00
fin : 2026-09-11 22:30:00
Date(s) :
2026-09-11
Drame de 1h40, écrit et réalisé par Eva Libertad Garcia. Avec Miriam Garlo, Alvaro Cervantes et Elena Iruveta. Public: Adultes et adolescents (15ans et plus). Par le Cinéparc du Livradois-Forez.
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Auditorium Cziffra 12, Place Lafayette La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 95 58 00
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English :
A 1-hour-and-40-minute drama, written and directed by Eva Libertad Garcia. Starring Miriam Garlo, Alvaro Cervantes, and Elena Iruveta. Audience: Adults and teens (ages 15 and up). Presented by Cinéparc du Livradois-Forez.
L’événement Séance de cinéma Sorda (VOSTFr) La Chaise-Dieu a été mis à jour le 2026-08-15 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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