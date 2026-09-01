Séance de cinéma Sorda (VOSTFr) Auditorium Cziffra La Chaise-Dieu

Informations pratiques

La Chaise-Dieu

Séance de cinéma Sorda (VOSTFr)

Auditorium Cziffra 12, Place Lafayette La Chaise-Dieu Haute-Loire

Tarif : 3.5 – 3.5 – 3.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 20:30:00

fin : 2026-09-11 22:30:00

Date(s) :

2026-09-11

Drame de 1h40, écrit et réalisé par Eva Libertad Garcia. Avec Miriam Garlo, Alvaro Cervantes et Elena Iruveta. Public: Adultes et adolescents (15ans et plus). Par le Cinéparc du Livradois-Forez.

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Auditorium Cziffra 12, Place Lafayette La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 95 58 00

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English :

A 1-hour-and-40-minute drama, written and directed by Eva Libertad Garcia. Starring Miriam Garlo, Alvaro Cervantes, and Elena Iruveta. Audience: Adults and teens (ages 15 and up). Presented by Cinéparc du Livradois-Forez.

L’événement Séance de cinéma Sorda (VOSTFr) La Chaise-Dieu a été mis à jour le 2026-08-15 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay