Théâtre Les hommes du Président Auditorium Cziffra La Chaise-Dieu

Informations pratiques

La Chaise-Dieu

Théâtre Les hommes du Président

Auditorium Cziffra 12 Place Lafayette La Chaise-Dieu Haute-Loire

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 20:30:00

fin : 2026-09-19 21:50:00

Date(s) :

2026-09-19

Spectacle unique, très drôle et interactif alliant théâtre et improvisation dans la lignée du célèbre duo les bonimenteurs (20 ans de succès en tournée) à l’auditorium Cziffra le samedi 19 Septembre à 20h30 pour tout public à partir de 8 ans

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Auditorium Cziffra 12 Place Lafayette La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 00 01 16 reservation@chaisedieu.fr

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English :

A one-of-a-kind, very funny, and interactive show combining theater and improv in the style of the famous duo Les Bonimenteurs (20 years of success on tour) At the Cziffra Auditorium on Saturday, September 19, at 8:30 p.m. Suitable for all ages 8 and up

L’événement Théâtre Les hommes du Président La Chaise-Dieu a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay