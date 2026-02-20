Théâtre d’objets Un océan d’amour Auditorium Cziffra La Chaise-Dieu
samedi 10 octobre 2026 · Auditorium Cziffra · La Chaise-Dieu
Informations pratiques
La Chaise-Dieu
Théâtre d’objets Un océan d’amour
Auditorium Cziffra 12, place Lafayette La Chaise-Dieu Haute-Loire
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 17:00:00
fin : 2026-10-10 17:50:00
Date(s) :
2026-10-10
Spectacle de théâtre d’objets, univers de papier sans parole, un océan d’amour est une odyssée épique, poétique et marionnettique le samedi 10 octobre à 17h à l’auditorium Cziffra, pour tout public à partir de 7 ans
.
Auditorium Cziffra 12, place Lafayette La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 00 01 16 reservation@chaisedieu.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
An object theater performance, a wordless world of paper—“An Ocean of Love” is an epic odyssey, poetic, and puppet-based, on Saturday, October 10, at 5 p.m. in the Cziffra Auditorium, suitable for all ages 7 and up
L’événement Théâtre d’objets Un océan d’amour La Chaise-Dieu a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
À voir aussi à La Chaise-Dieu (Haute-Loire)
- Séance de cinéma Jeune Public Rita et Crocodile Auditorium Cziffra La Chaise-Dieu 10 juillet 2026
- Séance de cinéma Le chant des forêts Auditorium Cziffra La Chaise-Dieu 10 juillet 2026
- séance de cinéma L’Agent secret (VOstf) Auditorium Cziffra La Chaise-Dieu 10 juillet 2026
- Séance de cinéma L’être aimé (VO) Auditorium Cziffra La Chaise-Dieu 10 juillet 2026
- Brocante d’été La Chaise-Dieu 12 juillet 2026