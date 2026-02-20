Théâtre d’objets Un océan d’amour Auditorium Cziffra La Chaise-Dieu

Informations pratiques

La Chaise-Dieu

Théâtre d’objets Un océan d’amour

Auditorium Cziffra 12, place Lafayette La Chaise-Dieu Haute-Loire

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 17:00:00

fin : 2026-10-10 17:50:00

Date(s) :

2026-10-10

Spectacle de théâtre d’objets, univers de papier sans parole, un océan d’amour est une odyssée épique, poétique et marionnettique le samedi 10 octobre à 17h à l’auditorium Cziffra, pour tout public à partir de 7 ans

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Auditorium Cziffra 12, place Lafayette La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 00 01 16 reservation@chaisedieu.fr

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English :

An object theater performance, a wordless world of paper—“An Ocean of Love” is an epic odyssey, poetic, and puppet-based, on Saturday, October 10, at 5 p.m. in the Cziffra Auditorium, suitable for all ages 7 and up

L’événement Théâtre d’objets Un océan d’amour La Chaise-Dieu a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay